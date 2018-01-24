"Манчестер Сити" обыграл "Бристоль" и вышел в финал Кубка английской лиги

ТАСС, 24 января. "Манчестер Сити" победил "Бристоль" со счетом 3:2 в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в Бристоле.

В составе победителей мячи забили Лерой Сане, Серхио Агуэро и Кевин Де Брёйне. У проигравших отличились Марлон Пэк и Эйден Флинт. "Бристоль" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Первый матч состоялся 9 января и завершился победой "Манчестер Сити" - 2:1. Таким образом, манкунианцы по сумме двух встреч вышли в полуфинал.

В другом полуфинале встречаются "Арсенал" и "Челси".