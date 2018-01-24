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Серена Уильямс сыграет за сборную США в матче Кубка Федерации 10 февраля

Спорт
24 января, 3:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Американка пропустила Открытый чемпионат Австралии, так как не успела набрать форму после родов

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Серена Уильямс

Серена Уильямс

© EPA/LUKAS COCH

ТАСС, 24 января. Американская теннисистка Серена Уильямс выступит в составе своей национальной сборной в матче первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против команды Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации тенниса США.

Также с голландками сыграют сестра Серены Винус Уильямс и Коко Вандевеге. Матч, состоящий из пяти встреч, начнется 10 февраля.

Серена Уильямс не выступала с апреля по декабрь 2017 года из-за беременности. В конце декабря она приняла участие в турнире в Абу-Даби, где проиграла в первом круге латвийке Елене Остапенко. После этого американка приняла решение не участвовать в первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии, объяснив это недостаточно хорошей формой.

На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

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