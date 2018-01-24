Немка Кербер вышла в полуфинал Australian Open

ТАСС, 24 января. Немецкая теннисистка Ангелик Кербер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).

В матче 1/4 финала немка (21-й номер посева) обыграла американку Мэдисон Киз (17) со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 52 минуты.

В третьем круге Кербер выбила из турнира россиянку Марию Шарапову. Немка является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2016 года, она во второй раз в карьере вышла в полуфинал этого турнира. Киз - финалистка Открытого чемпионата США прошлого года.

Следующей соперницей Кербер станет победительница матча Симона Халеп (Румыния, 1) - Каролина Плишкова (Чехия, 6).

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января.