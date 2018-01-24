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Черчесов: расстановку сил в группе Лиги наций по футболу оценивать преждевременно

Спорт
24 января, 15:27 дата обновления: 24 января, 15:44 UTC+3 ЛОЗАННА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В вместе с командами Швеции и Турции

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 24 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Расстановку сил в группе сборной России по футболу в Лиге наций оценивать преждевременно. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

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"Перед жеребьевкой я перекинулся парой фраз с Мирчей Луческу (главным тренером сборной Турции) и сказал, что мы будем играть в одной группе, так и получилось, - сказал Черчесов. - Что касается сборной Швеции, я смотрел последние их матчи против команды Италии, они не зря их обыграли.

Сегодня говорить преждевременно, что будет через несколько месяцев, но это стабильная скандинавская команда, которая играет долгое время на одном уровне".

Главный тренер сборной позитивно смотрит на создание турнира: "Мы провели много контрольных матчей, в следующем цикле такого не будет, мы не будем искать соперников, в этом плане все позитивно. В любом случае новый турнир еще будет набирать обороты, по ходу организаторы будут вносить поправки, но это обычная ситуация".

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года.

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