"Нижний Новгород" победил БК "Катая" в матче кубка ФИБА

ТАСС, 24 января. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 89:80 победил финский "Катая" в выездном матче Кубка Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нижнего Новгорода" Петр Губанов, набравший 21 очко. В составе "Катая" самым результативным стал защитник Дамьер Питтс, набравший 17 очков.

"Нижний Новгород" с двумя победами занимает второе место в турнирной таблице группы I. "Катая" ни разу не сумел победить в матчах и располагается на последнем месте.

В следующем матче "Нижний Новгород" 30 января дома встретится с турецким "Истанбулом", "Катая" на выезде сыграет с французским клубом "Ле Портель" 31 января.