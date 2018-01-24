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"Нижний Новгород" победил БК "Катая" в матче кубка ФИБА

Спорт
24 января, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 89:80

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ТАСС, 24 января. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" со счетом 89:80 победил финский "Катая" в выездном матче Кубка Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нижнего Новгорода" Петр Губанов, набравший 21 очко. В составе "Катая" самым результативным стал защитник Дамьер Питтс, набравший 17 очков.

"Нижний Новгород" с двумя победами занимает второе место в турнирной таблице группы I. "Катая" ни разу не сумел победить в матчах и располагается на последнем месте.

В следующем матче "Нижний Новгород" 30 января дома встретится с турецким "Истанбулом", "Катая" на выезде сыграет с французским клубом "Ле Портель" 31 января.

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