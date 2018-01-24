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Исинбаева считает несправедливыми действия МОК в отношении спортсменов РФ

Спорт
24 января, 23:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Бывшая спортсменка считает, что чистым российским спортсменам остается защищаться в судах

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 24 января. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева назвала жесткими и несправедливыми действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. Слова бывшей спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

"Да - правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все, что нам остается, - это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда, и мы о нем знаем," - написала Исинбаева.

5 декабря прошлого года МОК объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 под флагом страны и в полном составе. ОКР предоставил МОК список спортсменов для участия в Играх, специальная комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон выбрала из них тех, кого МОК готов пригласить на соревнования. Российские спортсмены смогут выступить в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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