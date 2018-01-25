"Рома" в компенсированное время ушла от поражения в матче с "Сампдорией" в Серии А

ТАСС, 25 января. "Рома" в гостях сыграла вничью с "Сампдорией" со счетом 1:1 в перенесенном матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Счет с пенальти открыл форвард хозяев Фабио Квальярелла (45-я минута), восстановил равновесие в компенсированное к матчу время нападающий римлян Эдин Джеко.

Встреча должна была состояться 9 сентября, однако была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице (41 очко), "Сампдория" - шестое (34). Лидирует "Наполи" (54).