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"Рома" в компенсированное время ушла от поражения в матче с "Сампдорией" в Серии А

Спорт
25 января, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Перенесенная встреча третьего тура завершилась со счетом 1:1

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ТАСС, 25 января. "Рома" в гостях сыграла вничью с "Сампдорией" со счетом 1:1 в перенесенном матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Счет с пенальти открыл форвард хозяев Фабио Квальярелла (45-я минута), восстановил равновесие в компенсированное к матчу время нападающий римлян Эдин Джеко.

Встреча должна была состояться 9 сентября, однако была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий.

"Рома" занимает пятое место в турнирной таблице (41 очко), "Сампдория" - шестое (34). Лидирует "Наполи" (54).

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