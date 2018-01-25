Голландец ван Марвейк возглавил сборную Австралии по футболу

ТАСС, 25 января. Голландский специалист Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной Австралии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии.

65-летний тренер сменил на этом посту Ангелоса Постекоглу, который покинул пост тренера футбольной сборной Австралии в ноябре, после того как вывел ее в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. По данным некоторых СМИ, наставником австралийской команды мог стать главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини.

Ван Марвейк вывел на чемпионат мира сборную Саудовской Аравии, однако сразу после этого покинул пост главного тренера из-за разногласий по контрактным вопросам. До этого он работал в голландских клубах, немецких "Гамбурге" и "Боруссии" из Дортмунда. Также специалист с 2008 по 2012 год возглавлял национальную команду Нидерландов, став с ней вице-чемпионом мира 2010 года.

Сборная Австралии на чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сыграет в группе С с командами Франции, Перу и Дании.