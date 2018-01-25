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Хоккеист "Бостона" Маршанд дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру

Спорт
25 января, 4:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Он ударил нападающего "Нью-Джерси" Маркуса Юханссона локтем в голову

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Брэд Маршанд

Брэд Маршанд

© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 25 января. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Брэд Маршанд получил пятиматчевую дисквалификацию за удар соперника локтем в голову. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 24 января в третьем периоде матча против "Нью-Джерси" канадец ударил локтем по голове нападающего соперника Маркуса Юханссона. Швед не смог продолжить встречу, позднее он был помещен в список травмированных с подозрением на сотрясение мозга. Маршанд в результате инцидента не получил даже двухминутного удаления.

Маршанд получает дисквалификацию в шестой раз в карьере, кроме того, трижды он наказывался денежным штрафом. Канадский нападающий сможет сыграть за "Бостон" только 7 февраля в матче против "Рейнджерс".

Маршанд проводит девятый сезон в НХЛ. В нынешнем чемпионате он является лучшим снайпером и бомбардиром своей команды - 50 (21 гол + 29 передач) очков.

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