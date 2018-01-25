Биатлонист Шипулин заявил, что не будет опускать руки из-за неприглашения на Олимпиаду

ТАСС, 25 января. Российский биатлонист Антон Шипулин, который не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Играх 2018 года, не убит горем и не собирается опускать руки. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Во вторник стало известно, что МОК отказал в приглашении на Игры ряду ведущих российских спортсменов, в том числе и Шипулину.

Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры - была моя мечта и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке «приглашенных» на Игры. Никакого ответа я пока не получил. Я принял решение в воскресенье бежать марафон «Марчалонга». Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше. Я вижу какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве не приглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся! Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Янв 25, 2018 at 4:09 PST

"Пару дней назад после последних новостей я был шокирован, появилась мысль все бросить и уехать домой, - написал Шипулин. - Олимпийские игры были моей мечтой, и я шел к этой цели через сотни и тысячи трудностей. Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее".

Биатлонист отметил, что узнал об отказе в приглашении на Игры 2018 года раньше вторника. "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью, вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки. Жизнь на этом не заканчивается и нужно идти дальше, нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке приглашенных на Игры, никакого ответа я пока не получил", - сообщил Шипулин.

Россиянин выступит в марафоне "Марчалонге", который пройдет 28 января в Италии. "Цель - получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах, давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений, и тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше", - написал он.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.