Колобков: некоторые турниры для атлетов, не попавших на ОИ, могут стать традиционными

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ряд специальных соревнований для российских спортсменов, не попавших на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК), могут стать традиционными. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

В четверг Олимпийский комитет России объявил, что на Играх-2018 выступят 169 спортсменов. МОК при этом не допустил ряд российских атлетов, которые являются лидерами в своих командах, как например: в биатлоне, лыжных гонках и конькобежном спорте. Ранее Колобков сообщил о том, что для атлетов, не попавших на Игры, будут организованы соревнования, чтобы они не потеряли практику.

"Это специальные соревнования не только для тех, кто не допущен, а для всех спортсменов. Там будут участвовать все спортсмены россияне - мы выберем для них удобное время, чтобы они вписались в график международных соревнований, в которых они будут выступать до конца апреля, - сказал Колобков. - Думаю, что некоторые турниры станут традиционными. На следующей неделе представим положение об этих соревнованиях".