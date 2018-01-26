ЦСКА и "Химки" проведут очередные матчи баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские баскетбольные клубы ЦСКА и "Химки" проведут в пятницу матчи 20-го тура Евролиги. Армейцы принимают немецкий "Бамберг", подмосковная команда в гостях встретится с испанской "Валенсией".

Оба представителя России в Евролиге успешно выступили в прошлом туре, победив соперников из Греции. ЦСКА в гостях обыграл "Панатинаикос" и закрепился на первом месте, на счету армейцев уже 19 побед, они на две победы опережают ближайших преследователей. Один из них - "Олимпиакос" из Пирея, потерпевший неделю назад разгромное поражение от "Химок" со счетом 54:82.

ЦСКА сыграет с "Бамбергом", который победил в семи матчах Евролиги и сохраняет призрачные шансы на выход в четвертьфинал. За последние 13 лет "Бамберг" девять раз выиграл чемпионат Германии, в том числе и в трех предыдущих сезонах. При этом в Евролиге дальше стадии топ-16 "Бамберг" не пробивался. Последним успехам эта команда из баварского города обязана спонсору - корпорации по производству автокомплектующих "Брозе".

Возглавляет "Бамберг" итальянский специалист Андреа Тринкьери, ранее работавший в казанском УНИКСе и сборной Греции. А самым известным игроком является 34-летний греческий защитник Никос Зисис - чемпион Европы и вице-чемпион мира.

Матч ЦСКА - "Бамберг" пройдет на столичной арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск.

"Химки" против испанского чемпиона

Одержав две победы подряд в Евролиге, "Химки" закрепились в первой восьмерке, имея в своем активе 11 выигрышей при восьми поражениях. Очередной матч подмосковные баскетболисты проведут в гостях против чемпиона Испании "Валенсии". Год назад валенсийцы сенсационно выиграли чемпионат страны, а в нынешнем сезоне занимают второе место, уступая лишь мадридскому "Реалу".

Однако в Евролиге "Валенсия", которая пробилась в главный еврокубок впервые за три года, выступает неудачно, одержав лишь шесть побед. В конце прошлого года "Валенсия" проиграла 10 матчей подряд, фактически лишившись надежд на выход в 1/4 финала.

Прошлым летом "Валенсию" возглавил 51-летний специалист Чус Видоррета, который также входит в тренерский штаб сборной Испании, а ранее работал в "Тенерифе". Его коллега из "Химок" Георгиос Барцокас ожидает сложного матча, потому что в последних матчах "Валенсия" играет все лучше. Греческий специалист отметил и шумную атмосферу, которую создают валенсийские болельщики.

Матч пройдет в зале "Фуэнте де Сан-Луис" в Валенсии, начало - 22:30 мск.