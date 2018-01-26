Стржалковский: возможность объединения ХК "Динамо" с "Витязем" не обсуждалась

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московское "Динамо" не обсуждало вопрос возможного объединения с "Витязем" для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев ранее рассказал, что лига разрабатывает концепцию возможного объединения ряда клубов для сохранения хоккея в регионах. Позже президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация о возможном объединении ряда клубов является не более чем домыслами.

"Слухи и вбросы относительно объединения "Витязя" и московского "Динамо" курсируют еще с прошлого лета. В "Динамо" они не обсуждались", - сказал Стржалковский.

АНО "ОХК "Динамо" имеет задолженность перед игроками, выступавшими за команду в сезоне-2016/17, за три месяца. "Сейчас долгов по зарплате у хоккеистов нет. Я знаю из СМИ, что АНО проходит процедуру банкротства. Это, конечно, печальный результат безответственного управления спортивным клубом, от которого сегодня страдает и репутация всего отечественного хоккея", - отметил он.