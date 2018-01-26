IBU примет решение по соревнованиям в России в текущем сезоне в ходе ОИ-2018

ТАСС, 26 января. Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение относительно проведения соревнований под своей эгидой в России в сезоне-2017/18 на заседании исполкома, которое пройдет в ходе Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"Исполком IBU хотел бы проинформировать своих партнеров, что проведение запланированных в текущем сезоне соревнований под эгидой организации в России в настоящее время оценивается с учетом новой информации, - говорится в сообщении. - Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в феврале во время Олимпиады".

Под вопросом в настоящее время находится проведение этапа Кубка мира в Тюмени (22-25 марта), а также двух этапов Кубка IBU в Увате (8-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта). Точная дата проведения исполкома пока неизвестна.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.