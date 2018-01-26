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IBU примет решение по соревнованиям в России в текущем сезоне в ходе ОИ-2018

Спорт
26 января, 16:46 дата обновления: 26 января, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Под вопросом в настоящее время находится проведение этапа Кубка мира в Тюмени, а также двух этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске

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ТАСС, 26 января. Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение относительно проведения соревнований под своей эгидой в России в сезоне-2017/18 на заседании исполкома, которое пройдет в ходе Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"Исполком IBU хотел бы проинформировать своих партнеров, что проведение запланированных в текущем сезоне соревнований под эгидой организации в России в настоящее время оценивается с учетом новой информации, - говорится в сообщении. - Окончательное решение будет принято на заседании исполкома в феврале во время Олимпиады".

Под вопросом в настоящее время находится проведение этапа Кубка мира в Тюмени (22-25 марта), а также двух этапов Кубка IBU в Увате (8-11 марта) и Ханты-Мансийске (14-17 марта). Точная дата проведения исполкома пока неизвестна.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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