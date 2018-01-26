ЦСКА обыграл немецкий "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 26 января /ТАСС/. Баскетболисты российского ЦСКА со счетом 81:72 обыграли немецкий "Бамберг" в домашнем матче Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 20 очков.

После 20 матчей регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу с 16 победами при 4 поражениях. "Бамберг" занимает 13-е место, выиграв 7 матчей.

В следующем туре армейцы 1 февраля на своей площадке сыграют с испанским "Реалом". "Бамберг" днем позже проведет домашний матч с греческим "Панатинаикосом".