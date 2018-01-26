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ЦСКА обыграл немецкий "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
26 января, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января /ТАСС

Российская команда победила немецкий клуб со счетом 81:72

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Нандо де Коло

Нандо де Коло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 января /ТАСС/. Баскетболисты российского ЦСКА со счетом 81:72 обыграли немецкий "Бамберг" в домашнем матче Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал французский разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 20 очков.

После 20 матчей регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу с 16 победами при 4 поражениях. "Бамберг" занимает 13-е место, выиграв 7 матчей.

В следующем туре армейцы 1 февраля на своей площадке сыграют с испанским "Реалом". "Бамберг" днем позже проведет домашний матч с греческим "Панатинаикосом".

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