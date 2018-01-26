В Палате представителей США собираются расследовать случаи домогательств в спорте

ТАСС, 26 января. Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США выступил с инициативой заняться расследованием случаев насилия сексуального характера в организованных видах спорта и выяснить, каким образом спортивные федерации обеспечивают защиту своих спортсменов от сексуальных домогательств. О соответствующей инициативе, о которой стало известно после вынесения обвинительного приговора бывшему врачу женской национальной команды по спортивной гимнастике Ларри Нассару, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте комитета.

"Ужасающие злоупотребления, связанные с делом доктора Нассара, а также обвинения со стороны американских тхэквондистов и пловцов вызывают отвращение и возмущение, а также серьезные опасения касательно защиты спортсменов от злоупотребления и ненадлежащего обращения в организованном спорте", - приводятся в пресс-релизе слова главы комитета Грега Уолдена. Он отметил, что спортивные организации должны обладать механизмами, которые будут гарантировать защиту своих членов.

В пресс-релизе сообщается, что в адрес Федерации гимнастики США, Олимпийского комитета США, Университета штата Мичиган, Федерации плавания США, а также Федерации тхэквондо США были направлены письма с вопросами, связанными со случаями сексуального насилия в этих организациях. В частности, комитет собирается выяснить, когда Федерации гимнастики США стало известно об обвинениях в домогательствах со стороны Нассара и какие действия были ей предприняты в этой связи. Ответы комитет ожидает получить до 9 февраля.

По мере сбора данных комитет также хочет провести слушания.

В среду в суде в Лансинге (штат Мичиган) судья Розмари Акилина приговорила Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет. Бывший врач признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.