Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Палате представителей США собираются расследовать случаи домогательств в спорте

Спорт
26 января, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Ранее суд приговорил бывшего врача женской национальной команды по гимнастике Ларри Нассара к 175 годам тюремного заключения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 января. Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США выступил с инициативой заняться расследованием случаев насилия сексуального характера в организованных видах спорта и выяснить, каким образом спортивные федерации обеспечивают защиту своих спортсменов от сексуальных домогательств. О соответствующей инициативе, о которой стало известно после вынесения обвинительного приговора бывшему врачу женской национальной команды по спортивной гимнастике Ларри Нассару, говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте комитета.

"Ужасающие злоупотребления, связанные с делом доктора Нассара, а также обвинения со стороны американских тхэквондистов и пловцов вызывают отвращение и возмущение, а также серьезные опасения касательно защиты спортсменов от злоупотребления и ненадлежащего обращения в организованном спорте", - приводятся в пресс-релизе слова главы комитета Грега Уолдена. Он отметил, что спортивные организации должны обладать механизмами, которые будут гарантировать защиту своих членов.

В пресс-релизе сообщается, что в адрес Федерации гимнастики США, Олимпийского комитета США, Университета штата Мичиган, Федерации плавания США, а также Федерации тхэквондо США были направлены письма с вопросами, связанными со случаями сексуального насилия в этих организациях. В частности, комитет собирается выяснить, когда Федерации гимнастики США стало известно об обвинениях в домогательствах со стороны Нассара и какие действия были ей предприняты в этой связи. Ответы комитет ожидает получить до 9 февраля.

По мере сбора данных комитет также хочет провести слушания.

В среду в суде в Лансинге (штат Мичиган) судья Розмари Акилина приговорила Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет. Бывший врач признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. В прошлом году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку бывшего главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
США расширили санкционный список по России
7
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
Темы дня
Новости партнеров
Реклама