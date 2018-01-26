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Университет штата Мичиган принес извинения гимнасткам, подвергшимся сексуальному насилию

Спорт
26 января, 22:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, января. /ТАСС

В среду в Лансинге судья Розмари Акилина приговорила бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Совет попечителей Университета штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике, принес в пятницу извинения всем тем спортсменкам, которые пострадали от сексуального насилия со стороны бывшего врача национальной команды Ларри Нассара. Как сообщила в пятницу телекомпания WOOD-TV из Лансинга (штат Мичиган), администрация университета признала, что не уделяла достаточного внимания вопросам обеспечения безопасности спортсменок.

"Мы не можем изменить прошлое, но мы можем и будем действовать, не жалея времени и ресурсов, для того, чтобы способствовать преодолению этих травм", - говорится в заявлении.

В среду в Лансинге судья Розмари Акилина приговорила Нассара к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет. Он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 человек. Всего в насилии Нассара обвинили в общей сложности 156 женщин. В прошлом году бывший доктор уже был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Национальный олимпийский комитет США объявил в среду, что проведет расследование всех обстоятельств того, почему бывшему врачу удавалось столь долго скрывать случаи сексуального насилия в отношении спортсменок, в том числе и членов олимпийской сборной.

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