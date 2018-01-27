США отправят в Пхёнчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Олимпиад

ТАСС, 27 января. США на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане будут представлять рекордные для зимних Олимпиад 242 атлета. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета США.

В состав входят 107 женщин и 135 мужчин, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах во всех семи видах спорта. Среди них 10 олимпийских чемпионов (пятеро завоевали золото Игр в Сочи).

Трое спортсменов сборной США примут участие в своих пятых Играх - сноубордистка Келли Кларк (олимпийская чемпионка Игр 2002 года), лыжница Киккан Рэндалл и конькобежец Шани Дэвис (олимпийский чемпион Игр 2006 и 2010 годов).

На Олимпиаде в Сочи сборная США, представленная 230 спортсменами, заняла третье место в неофициальном общекомандном зачете. Американцы завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых медалей.