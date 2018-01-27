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Двукратный чемпион мира лыжник Устюгов не прошел квалификацию в спринте на этапе КМ

Спорт
27 января, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Лучшие результаты в квалификации показали норвежцы Йоханнес Клэбо и Майкен Касперсен Фалла

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ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов показал 44-й результат в квалификации в спринте на этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Зеефельде.

В четвертьфинальные заезды прошли россияне Глеб Ретивых (19-й результат), Андрей Краснов (20-й), Татьяна Алешина (19-я), Ирина Северина (26-я) и Полина Ковалева (29-я). Лучшие результаты в квалификации показали норвежцы Йоханнес Клэбо и Майкен Касперсен Фалла.

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, в его активе три серебра и одна бронза мировых первенств. В 2017 году россиянин стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Прошедший сезон Устюгов завершил на втором месте в общем зачете Кубка мира. В нынешнем сезоне Устюгов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в швейцарском Ленцерхайде и идет на девятом месте в общем зачете.

Из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года смогут только те российские спортсмены, которые получили приглашение от комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Устюгов не получил от МОК приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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