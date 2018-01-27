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Анюков будет играющим тренером ФК "Зенит-2" до конца сезона-2018/19

Спорт
27 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Клуб после 25 туров занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ

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Александр Анюков

Александр Анюков

© Антон Ваганов/ТАСС

ТАСС, 27 января. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков будет выступать за вторую команду клуба в роли играющего тренера. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

35-летний футболист продлил контракт с "Зенитом" до окончания сезона-2018/19. Выступление за "Зенит-2", который после 25 туров занимает 18-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, прописано в условиях нового соглашения.

Анюков перешел в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в 2005 году. В составе команды из Санкт-Петербурга он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

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