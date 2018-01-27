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Зубков заявил, что надеется на адекватное решение CAS по апелляциям на отстранение от ОИ

Спорт
27 января, 16:00 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 27, января. /ТАСС

В последний день слушаний были рассмотрены апелляции девяти бобслеистов, в числе которых Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

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ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков надеется на адекватное и взвешенное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в субботу рассматривает апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить его и других российских спортсменов от Олимпиад и аннулировать их результаты на Играх в Сочи. Об этом Зубков заявил журналистам после окончания заседания.

Слушания по делам 39 российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи, начались в понедельник в Женеве и завершатся в субботу, 27 января. В последний день слушаний были рассмотрены апелляции девяти бобслеистов, в числе которых Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

"В рабочем порядке заслушали обе стороны, будем надеяться, что будет принято взвешенное и адекватное решение. В победе были и остаемся уверены", - сказал Зубков.

"Все по плану, ничего нового, но здесь было пооживленнее, чем там [во время рассмотрения их дел дисциплинарной комиссии МОК]", - отметил Касьянов, добавив, что продолжает тренироваться с надеждой получить допуск к предстоящей Олимпиаде.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в течение ноября-декабря прошлого года рассмотрела дела 15 российских бобслеистов и скелетонистов на предмет нарушения андидопинговых правил на Играх в Сочи. Впоследствии МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их наград Игр в Сочи. Отстраненные спортсмены подали иски в CAS.

Зубков, завоевавший в Сочи две золотые медали, после Игр завершил спортивную карьеру.

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Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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