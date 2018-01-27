Федерации волейбола России и Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) и Белорусской федерацией волейбола подписано в Петербурге в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе волейбольного клуба "Зенит".

"В ближайшее время в женском чемпионате России будет выступать команда из Белоруссии. Также соглашение предполагает и многие другие формы взаимовыгодного сотрудничества между федерациями", - говорится в сообщении.

Церемония подписания соглашения состоялась в Академии волейбола Вячеслава Платонова, где в субботу проходит традиционный международный турнир, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии и председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола Владимир Ващенко, а также председатель Белорусской федерации волейбола Александр Пясецский.

"Мы начнем активное сотрудничество. Мы и так сотрудничали, но, тем не менее, это формализовано. Я думаю, что и команды будут участвовать в наших чемпионатах, и сборные будут тренироваться, использовать нашу спортивную базу. Это интересно для каждой из сторон", - прокомментировал подписание соглашения журналистам Патрушев.