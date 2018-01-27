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Теннисистка Возняцки призналась, что долго ждала победы на турнире Большого шлема

Спорт
27 января, 16:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

По словам датчанки, ей трудно сдерживать слезы

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ТАСС, 27 января. Датская теннисистка Каролин Возняцки после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису призналась, что долго ждала успеха на турнире серии Большого Шлема. Слова спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

В субботу Возняцки стала победительницей первого в сезоне турнира серии Большого шлема, обыграв в финале румынку Симону Халеп в трех сетах.

"Я так долго ждала этого момента, - сказал Возняцки. - Голос дрожит, трудно сдерживать слезы, это очень эмоциональный момент. Большое спасибо всем линейным судьям, волонтерами, организаторам, вы делаете невероятную работу, каждый теннисист с нетерпением ждет возвращения в Мельбурн. Огромное спасибо спонсорам, без которых все это было бы невозможно, также хочу отметить, что здесь невероятная поддержка - болельщики приходили каждый день и здорово поддерживали всех игроков".

"Поздравляю Симону [Халеп] с прекрасным турниром. Понимаю, что это трудный день для нее, прости, что я выиграла. Уверена, что впереди у нас еще много матчей. Сегодня была невероятная битва, ещё раз прости", - добавила теннисистка.

27-летняя датчанка впервые победила в финале Открытого чемпионата Австралии, ранее ее наивысшим достижением на турнире был выход в полуфинал в 2011 году. Спортсменка стала первым представителем Дании, победившим в финале турнира Большого шлема в одиночном разряде. Ранее Возняцки дважды выходила в финал Открытого чемпионата США (2009, 2014).

Возняцки займет первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации, который будет опубликован 29 января.

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