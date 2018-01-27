Теннисистка Возняцки призналась, что долго ждала победы на турнире Большого шлема

ТАСС, 27 января. Датская теннисистка Каролин Возняцки после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису призналась, что долго ждала успеха на турнире серии Большого Шлема. Слова спортсменки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

В субботу Возняцки стала победительницей первого в сезоне турнира серии Большого шлема, обыграв в финале румынку Симону Халеп в трех сетах.

"Я так долго ждала этого момента, - сказал Возняцки. - Голос дрожит, трудно сдерживать слезы, это очень эмоциональный момент. Большое спасибо всем линейным судьям, волонтерами, организаторам, вы делаете невероятную работу, каждый теннисист с нетерпением ждет возвращения в Мельбурн. Огромное спасибо спонсорам, без которых все это было бы невозможно, также хочу отметить, что здесь невероятная поддержка - болельщики приходили каждый день и здорово поддерживали всех игроков".

"Поздравляю Симону [Халеп] с прекрасным турниром. Понимаю, что это трудный день для нее, прости, что я выиграла. Уверена, что впереди у нас еще много матчей. Сегодня была невероятная битва, ещё раз прости", - добавила теннисистка.

27-летняя датчанка впервые победила в финале Открытого чемпионата Австралии, ранее ее наивысшим достижением на турнире был выход в полуфинал в 2011 году. Спортсменка стала первым представителем Дании, победившим в финале турнира Большого шлема в одиночном разряде. Ранее Возняцки дважды выходила в финал Открытого чемпионата США (2009, 2014).

Возняцки займет первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации, который будет опубликован 29 января.