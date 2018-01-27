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Команда членов правительства выиграла баскетбольный турнир памяти Гомельского

Спорт
27 января, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

За команду "Бригада" выступали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ, министр спорта РФ, глава "Сибура" Дмитрий Конов, чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко

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Алексей Саврасенко, глава "Сибура" Дмитрий Конов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (слева направо на первом плане)

Алексей Саврасенко, глава "Сибура" Дмитрий Конов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (слева направо на первом плане)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда "Бригада", в составе которой играли члены правительства РФ, одержала победу в баскетбольном турнире, посвященном 90-летию со дня рождения Александра Гомельского.

Турнир проходил в "Сколково". В финале "Бригада" обыграла команду хозяев турнира "Сколково". За команду "Бригада" выступали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ Александр Новак, министр спорта РФ Павел Колобков, глава "Сибура" Дмитрий Конов, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Алексей Саврасенко.

"Спасибо большое всем, кто принял участие в этом турнире. Очень хочу, чтобы участники матча продолжали заниматься спортом, и, скажу как эгоист, особенно баскетболом", - заявил заслуженный тренер России Евгений Гомельский.

После финала Колобков вручил знак ГТО Дворковичу. Самым полезным игроком турнира был назван президент краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.

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Персоны
Колобков, Павел Анатольевич Новак, Александр Валентинович Дворкович, Аркадий Владимирович
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