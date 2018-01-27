Команда членов правительства выиграла баскетбольный турнир памяти Гомельского

Алексей Саврасенко, глава "Сибура" Дмитрий Конов и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (слева направо на первом плане) © Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда "Бригада", в составе которой играли члены правительства РФ, одержала победу в баскетбольном турнире, посвященном 90-летию со дня рождения Александра Гомельского.

Турнир проходил в "Сколково". В финале "Бригада" обыграла команду хозяев турнира "Сколково". За команду "Бригада" выступали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ Александр Новак, министр спорта РФ Павел Колобков, глава "Сибура" Дмитрий Конов, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Алексей Саврасенко.

"Спасибо большое всем, кто принял участие в этом турнире. Очень хочу, чтобы участники матча продолжали заниматься спортом, и, скажу как эгоист, особенно баскетболом", - заявил заслуженный тренер России Евгений Гомельский.

После финала Колобков вручил знак ГТО Дворковичу. Самым полезным игроком турнира был назван президент краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.