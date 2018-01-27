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"Бавария" разгромила "Хоффенхайм", одержав седьмую победу подряд в чемпионате Германии

Спорт
27 января, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2

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ТАСС, 27 января. Мюнхенская "Бавария" со счетом 5:2 разгромила "Хоффенхайм" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Германии по футболу.

"Бавария" проигрывала по ходу матча со счетом 0:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (21-я минута), Джером Боатенг (25), Кингсли Коман (63), Артуро Видаль (66) и Сандро Вагнер (90). У гостей отличились Марк Ут (3) и Серж Гнабри (12).

"Бавария" одержала семь побед подряд в чемпионате Германии. Мюнхенцы набрали 50 очков в 20 матчах и укрепили свое лидерство в таблице. "Шальке", занимающий второе место, отстает от лидера на 16 очков. "Хоффенхайм" занимает девятое место, в активе команды 27 очков.

В следующем матче 3 февраля "Бавария" на выезде сыграет с "Майнцем". "Хоффенхайм" в тот же день встретится с берлинской "Гертой".

В других матчах дня "Шальке" обыграл "Штутгарт" (2:0) на выезде. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Фрайбургом" (2:2), "Кёльн" - с "Аугсбургом" (1:1), "Лейпциг" - с "Гамбургом" (1:1).

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