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Крамник обыграл Каруану в 12-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Спорт
27 января, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Другой россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с Сергеем Карякиным

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ТАСС, 27 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник победил американца Фабио Каруану в 12-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Другой россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с Сергеем Карякиным, Максим Матлаков уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

В остальных партиях тура англичанин Гавейн Джонс сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, голландец Аниш Гири победил индийца Башкарана Адхибана, китаянка Хоу Ифань сыграла вничью с соотечественником Вэй И, а американец Уэсли Со - с индийцем Вишванатаном Анандом.

После 12 туров в турнире лидируют Гири и Карлсен (по 8,5 очка), далее расположились Мамедьяров (8), Ананд, Крамник (по 7,5), Карякин, Со (по 7), Свидлер (5,5), Вэй И (5), Матлаков, Каруана, Джонс (по 4,5), Адхибан (3,5), Хоу Ифань (2,5).

Турнир завершится 28 января.

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