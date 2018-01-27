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СМИ: ЦСКА договорился с "Лестером" об аренде футболиста Мусы

Спорт
27 января, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

В нынешнем сезоне Муса провел один матч в Кубке Англии и забил один гол, не сыграв ни в одной встрече английского чемпионата

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ТАСС, 27 января. Российский ЦСКА достиг договоренности с английским футбольным клубом "Лестер" об аренде нападающего Ахмеда Мусы. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, 25-летний игрок готовится к медосмотру в московском клубе. В нынешнем сезоне Муса провел один матч в Кубке Англии и забил один гол, не сыграв ни в одной встрече английского чемпионата.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, проведя за команду 168 матчей и забив 54 гола. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем национального Суперкубка, один раз выиграл Кубок России. Летом 2016 года Муса перешел в "Лестер" за €19,5 млн.

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