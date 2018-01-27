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Юниорская сборная России по хоккею с мячом победила украинцев и вышла в полуфинал ЧМ

Спорт
27 января, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:1

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ТАСС, 27 января. Сборная России со счетом 8:1 одержала победу над командой Украины в матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 19 лет) по хоккею с мячом, который проходит в норвежском Драммене.

В составе российской команды дубль оформил Александр Ануфриев (36-я и 40-я минуты), также отличились Алексей Торгонский (6), Артеп Репях (7), Григорий Федеров (17), Максим Маслов (21), Максим Плотников (29) и Андрей Хроменков (39). У украинцев единственный гол на счету Аркадия Нагоги (50).

Ранее в субботу россияне обыграли шведов со счетом 4:1. Сборная России одержала четыре победы из четырех возможных и занимает первое место в таблице турнира с восемью очками. Украинцы не набрали ни одного очка за четыре игры и расположились на последней пятой позиции.

Россияне обеспечили себе выход в полуфинал чемпионата мира с первого места в группе. Соперник россиян определится по итогам матча между сборными Финляндии и Норвегии.

Юниорское первенство в Драммене завершится 28 января.

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