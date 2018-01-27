Логинов, Гараничев, Сливко и Загоруйко выступят в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

ТАСС, 27 января. Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов вошли в состав сборной России на смешанную эстафету в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в итальянской Риданне.

Кристина Резцова и Алексей Волков представят сборную России в сингл-миксте.

Логинов стал чемпионом Европы 2018 года в гонке преследования и выиграл серебро в спринте. Гараничев стал третьим в гонке преследования. Сливко завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Обе гонки пройдут в воскресенье. Чемпионат Европы завершится 28 января.