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Логинов, Гараничев, Сливко и Загоруйко выступят в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Спорт
27 января, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Кристина Резцова и Алексей Волков представят сборную России в сингл-миксте

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ТАСС, 27 января. Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев и Александр Логинов вошли в состав сборной России на смешанную эстафету в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в итальянской Риданне.

Кристина Резцова и Алексей Волков представят сборную России в сингл-миксте.

Логинов стал чемпионом Европы 2018 года в гонке преследования и выиграл серебро в спринте. Гараничев стал третьим в гонке преследования. Сливко завоевала бронзу в индивидуальной гонке.

Обе гонки пройдут в воскресенье. Чемпионат Европы завершится 28 января.

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