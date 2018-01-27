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"Локомотив" сыграл вничью с "Эстерсундом" в товарищеском матче

Спорт
27 января, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:3

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ТАСС, 27 января. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со шведским "Эстерсундом" со счетом 3:3 в товарищеском матче на тренировочном сборе, который проходит в Испании.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Мануэл Фернандеш (16-я минута), Антон Миранчук (41) и Алексей Миранчук (59). У "Эстерсунда" отличились Джейми Хопкатт (49) и Саман Годдос (67, 80). Этим матчем железнодорожники завершили программу первого сбора. Второй сбор команды также пройдет в Испании.

После 20 туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице с отрывом в восемь очков от санкт-петербургского "Зенита" и московского "Спартака". Свой первый матч в чемпионате страны после зимнего перерыва "Локомотив" 4 марта дома проведет против "Спартака". 15 и 22 февраля команда сыграет в Лиге Европы с французской "Ниццей".

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