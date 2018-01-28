Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Василевский, Овечкин и Кучеров сыграют в Матче звезд Национальной хоккейной лиги

Спорт
28 января, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Матч пройдет на домашней площадке клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" "Амали-Арена"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 января. Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в воскресенье в Тампе (США, штат Флорида). В звездном уик-энде примут участие три российских хоккеиста - Андрей Василевский, Никита Кучеров и Александр Овечкин.

Третий год подряд Матч звезд НХЛ пройдет в формате мини-турнира с участием четырех команд, представляющих все дивизионы лиги. На площадке могут быть одновременно по три полевых игрока, так что в состав каждой команды вошли по два вратаря и девять полевых хоккеистов.

Шоу-мероприятия запланированы на льду "Амали-Арены", где выступает местный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" - лидер регулярного чемпионата НХЛ. Ведущими игроками команды в нынешнем сезоне являются голкипер Василевский и форвард Кучеров, которые приглашены в команду Атлантического дивизиона. Кучеров с 63 (27+36) очками возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, тогда как Василевский опережает всех голкиперов по числу побед - 29.

За команду Столичного дивизиона сыграет нападающий "Вашингтона" Овечкин, который забросил больше всех шайб в лиге в нынешнем сезоне - 30. При этом Овечкин был назван капитаном своего дивизиона. Команды Атлантического и Столичного дивизионов откроют мини-турнир, во второй полуфинальной встрече сыграют представители Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

11 игроков каждой команды были выбраны голосованием болельщиков. Капитанами команд, помимо Овечкина, были названы форвард "Тампы" Стив Стэмкос (Атлантический дивизион), защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан (Центральный дивизион) и форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (Тихоокеанский дивизион). При этом Суббан и Макдэвид были выбраны капитанами второй год подряд.

Тренерами стали Джон Купер из "Тампы" (Атлантический дивизион), Барри Тротц из "Вашингтона" (Столичный дивизион), Питер Лавиолетт из "Нэшвилла" (Центральный дивизион) и Жерар Галлан из "Лас-Вегаса" (Тихоокеанский дивизион).

Пиратский фестиваль и автограф-шоу

По традиции Матчу звезд предшествует серия конкурсов, которая стартует в воскресенье в 03:00 мск. Зрители могут также посмотреть традиционный матч с участием талисманов команд НХЛ, взять автографы у ведущих игроков лиги и сфотографироваться с главным трофеев НХЛ - Кубком Стэнли. Во время хоккейного шоу состоится концерт популярного исполнителя Кид Рока.

В нынешнем сезоне Матч звезд пройдет в южном регионе США, и хоккейный праздник совпал по времени с традиционным "пиратским" фестивалем Гаспарилла, который ежегодно проходит в Тампе. Церемониймейстером фестиваля на сей раз назначен бывший капитан "Тампы" Венсан Лекавалье.

Матч звезд НХЛ пройдет в 63-й раз. Впервые с 2006 года шоу пройдет в олимпийский сезон, учитывая, что руководство НХЛ решило не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы "Торонто" и "Монреаль".

Чаще всех участие в Матче звезд принимал Горди Хоу - 23 раза. Уэйн Гретцки за 18 матчей набрал рекордное количество очков - 25 (13+12).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Санкции США в отношении России. Досье
7
Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама