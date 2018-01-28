Василевский, Овечкин и Кучеров сыграют в Матче звезд Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 28 января. Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в воскресенье в Тампе (США, штат Флорида). В звездном уик-энде примут участие три российских хоккеиста - Андрей Василевский, Никита Кучеров и Александр Овечкин.

Третий год подряд Матч звезд НХЛ пройдет в формате мини-турнира с участием четырех команд, представляющих все дивизионы лиги. На площадке могут быть одновременно по три полевых игрока, так что в состав каждой команды вошли по два вратаря и девять полевых хоккеистов.

Шоу-мероприятия запланированы на льду "Амали-Арены", где выступает местный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" - лидер регулярного чемпионата НХЛ. Ведущими игроками команды в нынешнем сезоне являются голкипер Василевский и форвард Кучеров, которые приглашены в команду Атлантического дивизиона. Кучеров с 63 (27+36) очками возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, тогда как Василевский опережает всех голкиперов по числу побед - 29.

Who tops the radar gun?



Check out the boys who will be firing pucks in the @PPG NHL Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/1YDt0dD7h8 — NHL (@NHL) 27 января 2018 г.

За команду Столичного дивизиона сыграет нападающий "Вашингтона" Овечкин, который забросил больше всех шайб в лиге в нынешнем сезоне - 30. При этом Овечкин был назван капитаном своего дивизиона. Команды Атлантического и Столичного дивизионов откроют мини-турнир, во второй полуфинальной встрече сыграют представители Центрального и Тихоокеанского дивизионов.

11 игроков каждой команды были выбраны голосованием болельщиков. Капитанами команд, помимо Овечкина, были названы форвард "Тампы" Стив Стэмкос (Атлантический дивизион), защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан (Центральный дивизион) и форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (Тихоокеанский дивизион). При этом Суббан и Макдэвид были выбраны капитанами второй год подряд.

Тренерами стали Джон Купер из "Тампы" (Атлантический дивизион), Барри Тротц из "Вашингтона" (Столичный дивизион), Питер Лавиолетт из "Нэшвилла" (Центральный дивизион) и Жерар Галлан из "Лас-Вегаса" (Тихоокеанский дивизион).

Пиратский фестиваль и автограф-шоу

По традиции Матчу звезд предшествует серия конкурсов, которая стартует в воскресенье в 03:00 мск. Зрители могут также посмотреть традиционный матч с участием талисманов команд НХЛ, взять автографы у ведущих игроков лиги и сфотографироваться с главным трофеев НХЛ - Кубком Стэнли. Во время хоккейного шоу состоится концерт популярного исполнителя Кид Рока.

В нынешнем сезоне Матч звезд пройдет в южном регионе США, и хоккейный праздник совпал по времени с традиционным "пиратским" фестивалем Гаспарилла, который ежегодно проходит в Тампе. Церемониймейстером фестиваля на сей раз назначен бывший капитан "Тампы" Венсан Лекавалье.

Матч звезд НХЛ пройдет в 63-й раз. Впервые с 2006 года шоу пройдет в олимпийский сезон, учитывая, что руководство НХЛ решило не отпускать своих хоккеистов на Игры в Пхёнчхане. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы "Торонто" и "Монреаль".

Чаще всех участие в Матче звезд принимал Горди Хоу - 23 раза. Уэйн Гретцки за 18 матчей набрал рекордное количество очков - 25 (13+12).