Накамура сохранил лидерство после пяти туров на шахматном турнире в Гибралтаре

ТАСС, 28 января. Хикару Накамура из США черными фигурами обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду в партии пятого тура шахматного фестиваля в Гибралтаре и сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице.

В турнире принимают участие 15 российских шахматистов. В пятом туре победы одержали Михаил Антипов, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Александр Мотылев, Владимир Епишин, Анастасия Парамзина; вничью сыграли Григорий Опарин и Екатерина Лагно; проиграли свои партии Юрий Горячкин, Андрей Есипенко, Валентина Гунина, Сергей Григорянц.

После пяти туров на первом месте без потерь идет Накамура. Антипов, в активе которого 4,5 очка, делит второе- третье место с британцем Дэвидом Хауэллом.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.