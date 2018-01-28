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Халеп после финала Australian Open попала в больницу с обезвоживанием

Спорт
28 января, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Спортсменка была выписана из больницы в воскресенье утром

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Симона Халеп

Симона Халеп

© EPA-EFE

ТАСС, 28 января. Румынская теннисистка Симона Халеп была госпитализирована с обезвоживанием после поражения в финале Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн). Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) со ссылкой на И-эс-пи-эн.

В субботу в финальном матче Australian Open Халеп проиграла датчанке Каролин Возняцки со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6. Из-за этого поражения Халеп потеряет первую строчку в рейтинге WTA. В понедельник первое место в обновленном рейтинге займет Возняцки.

Как сообщает издание, после финальной встречи Халеп провела четыре часа в больнице, где ей проводили процедуры по восстановлению от обезвоживания. Спортсменка была выписана из больницы в воскресенье утром.

Финальная встреча продолжалась 2 часа 50 минут. Игра проходила при температуре более 32 градусов Цельсия и с высокой влажностью. При этом крыша на главном корте оставалась открытой, несмотря на возможность закрыть ее.

В воскресенье во время финала в миксте и финала в одиночном разряде среди мужчин организаторы турнира приняли решение закрыть крышу из-за высокой температуры.

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