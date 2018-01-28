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Эксперт: идея ограничить игру головой в детском футболе имеет смысл

Спорт
28 января, 14:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Бывший врач московского "Спартака" Сергей Васильков отметил, что к детям необходим индивидуальный подход

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МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Возможный запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) игры головой в детском футболе имеет смысл. Такое мнение ТАСС высказал бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков.

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Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что УЕФА рассмотрит запрет на игру головой в детском футболе, если исследования покажут, что это нарушает нормальную деятельность мозга.

"Когда я был в Нидерландах, то видел, как мальчишки ростом чуть больше двух мужских кулаков бегали с мячом. Там в соответствии с возрастом ребенка играют определенным мячом, и все продумано до мелочей. Если нашему семилетнему мальчику попадет в голову мяч, которым играют профессионалы, то он этой головой больше никогда играть не будет, даже если в будущем станет футболистом мирового класса. Я поддерживаю эту систему, но данное направление должно хорошо финансироваться, все технические сложности и нюансы можно решить, стоит только заняться", - считает Васильков.

Специалист отметил, что в целом к детям необходим индивидуальный подход. "Все должно подходить под возраст, исходя из физических данных каждого ребенка, под состояние медицинских показателей. Спортивная медицина должна внимательно наблюдать за юными спортсменами, начиная от плоскостопия и заканчивая скоростью реакции мышления на футбольном поле. Не стоит забывать и про дозировку физических нагрузок, так как молодые ребята могут бегать весь день, нужен индивидуальный подход к каждому юному спортсмену", - сказал собеседник ТАСС.

В США в 2016 году ввели запрет на игру головой детям до 11 лет.

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