Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: уровень подготовки женской сборной России по борьбе неудовлетворительный

Спорт
28 января, 14:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, января. /ТАСС

Женская команда не сумела завоевать на этом турнире золотых медалей, довольствовавшись тремя серебряными и семью бронзовыми

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Уровень подготовки женской сборной России по борьбе, выступавшей на XXIX международном турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске, является неудовлетворительным. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Юрий Шахмурадов.

Женская сборная России не сумела завоевать на этом турнире золотых медалей, довольствовавшись тремя серебряными и семью бронзовыми. По словам тренера, команда из-за травм недосчиталась пяти спортсменок.

"Это первые серьезные соревнования, а готовились все спортсменки в разных местах, и к сожалению, подготовились очень плохо", - отметил Шахмурадов. Он добавил, что при такой подготовке у россиянок не было достойных спарринг- партнеров.

Турнир имени Ивана Ярыгина стартовал в Красноярске в пятницу и завершится в воскресенье.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции
3
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
4
Умерла режиссер Мария Саакян
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама