Тренер: уровень подготовки женской сборной России по борьбе неудовлетворительный

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Уровень подготовки женской сборной России по борьбе, выступавшей на XXIX международном турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске, является неудовлетворительным. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Юрий Шахмурадов.

Женская сборная России не сумела завоевать на этом турнире золотых медалей, довольствовавшись тремя серебряными и семью бронзовыми. По словам тренера, команда из-за травм недосчиталась пяти спортсменок.

"Это первые серьезные соревнования, а готовились все спортсменки в разных местах, и к сожалению, подготовились очень плохо", - отметил Шахмурадов. Он добавил, что при такой подготовке у россиянок не было достойных спарринг- партнеров.

Турнир имени Ивана Ярыгина стартовал в Красноярске в пятницу и завершится в воскресенье.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.