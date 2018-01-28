Российский борец Садулаев стал победителем турнира имени Ярыгина в весе до 92 кг

ТАСС, 28 января. Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг на международном турнире по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина, который завершился в Красноярске.

В финальной схватке Садулаев одержал победу над соотечественником Анзором Уришевым со счетом 6:0. Бронзовыми призерами стали россиянин Юрий Белоновский и монгол Туртогтох Лувсандорж.

В весовой категории до 74 кг победил россиянин Хетик Цаболов, который в финале был сильнее соотечественника Заурбека Сидакова (3:1). Бронза в активе россиянина Кахабера Хубежты и Довлемурата Оразгилижова из Туркменистана. В весе до 86 кг золото выиграл американец Дэвид Тейлор, серебро - турок Фатих Эрдин, бронзу - россияне Владислав Валиев и Артур Найфонов.

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира американец Кайл Снайдер одержал победу в весовой категории до 97 кг, в финале он был сильнее россиянина Расула Магомедова (4:1). Бронзу выиграли россиянин Владислав Байцаев и Магомед Ибрагимов из Узбекистана. В соревнованиях женщин выиграли китаянки Цянь Чжоу (до 76 кг) и Цзюань Ван (до 72 кг). Цянь Чжоу победила россиянку Екатерину Букину.

Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года в весовой категории до 86 кг, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, победителем Европейских игр 2015 года. На чемпионате мира 2017 года Садулаев соревновался в весе до 97 кг и выиграл серебро, проиграв в финале Снайдеру.

Иван Ярыгин - знаменитый советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов в весовой категории до 100 кг, после окончания карьеры - главный тренер сборной СССР по вольной борьбе. В октябре 1997 года Ярыгин погиб в автокатастрофе в Ставропольском крае. Первый турнир на призы Ивана Ярыгина прошел в 1990 году в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира стал Красноярск, с 1999 года турнир носит статус Гран-при.