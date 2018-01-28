ФК "Зенит" разгромил китайский "Гуанчжоу Эвергранд" в товарищеском матче

ТАСС, 28 января. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 4:1 одержал победу над китайским "Гуанчжоу Эвергранд" в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

В составе "Зенита" забитыми мячами отметились Себастьян Дриусси (28-я минута), Александр Кокорин (30), Антон Заболотный (57) и Денис Терентьев (84). В составе китайского клуба единственный гол забил Гао Линь (85). На 66-й минуте с поля был удален игрок "Гуанчжоу" Чжань Линьпэн.

"Гуанчжоу" является действующим чемпионом Китая. Главным тренером команды является чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро.

"Зенит" завершает сбор в ОАЭ. Следующий сбор команда проведет в Турции со 2 по 13 февраля. В следующем матче 4 февраля "Зенит" сыграет со словацким "Слованом" из Братиславы.