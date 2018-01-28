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Эксперт: отсутствие тренеров не скажется на результатах российских спортсменов на ОИ-2018

Спорт
28 января, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Ранее ТАСС стало известно, что МОК не пригласил на Игры в Пхёнчхан 22 тренеров российских спортсменов

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ТАСС, 28 января. Отсутствие тренеров, которые не получили приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, не скажется на результатах российских спортсменов. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Ранее ТАСС стало известно, что МОК не пригласил на Игры в Пхёнчхан 22 тренеров российских спортсменов.

"Думаю, что это не скажется сильно. Все-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга", - сказал Хованцев.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации 5 декабря, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018 - команда выступит под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России". Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Ранее ТАСС сообщал, что МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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