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МПК объявит решение по вопросу участия россиян в Паралимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
29 января, 0:15 UTC+3 БОНН /Германия/ 29, января. /ТАСС

Пресс-конференция с участием главы МПК Эндрю Парсонса начнется в 12:30 мск

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Флаги МПК и РФ

Флаги МПК и РФ

© Владимир Смирнов/ТАСС

БОНН /Германия/, 29 января. /ТАСС/. Решение исполнительного комитета Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) будет объявлено в понедельник на специальной пресс-конференции в немецком Бонне. Статус ПКР и возможный допуск российских спортсменов к зимним Паралимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане были главной темой повестки дня исполкома МПК.

Члены исполкома, которые заседали с 26 по 27 января, предварительно получили дополнительную информацию от рабочей группы, которая занимается изучением выполнения российской стороной предложенных критериев восстановления ПКР. МПК также отклонил просьбу главы ПКР Владимира Лукина о выступлении на заседании исполкома, где решалась судьба российских паралимпийцев.

В пресс-конференции примут участие глава МПК Эндрю Парсонс, глава совета спортсменов МПК Челси Готелл, директор МПК по вопросам медицины и науки Петер ван де Влит и директор МПК по прессе и связям с общественностью Крэйг Спенс. Пресс-конференция запланирована на 12:30 мск.

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Для восстановления членства и участия сборной России в Паралимпиаде в Пхёнчхане должны быть выполнены следующие критерии: признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства; одобрение департаментом членства МПК устава ПКР и выполнение всех финансовых аспектов, связанных с восстановлением ПКР; подтверждение от Министерства спорта РФ, что в российском законодательстве были принятые необходимые изменения для применения временных и окончательных санкций по отношению к вспомогательному персоналу, которые работает со спортсменами. Также российская сторона должна предоставить подробный и аргументированный ответ на выводы, содержащиеся в докладе Ричарда Макларена.

В сообщении ПКР подчеркивается, что пункт об изменениях в российском законодательстве МПК признал выполненным, для выполнения финансовых аспектов в МПК направлены два контракта, а устав был направлен в МПК еще в январе прошлого года, но ответной информации по нему не поступило. По двум вопросам, не входящим в прямую компетенцию ПКР, организация направила соответствующие запросы в РУСАДА и Минспорт. По их итогам в январе 2018 года ПКР отправил рабочей группе МПК новую информацию по выполнению РУСАДА пунктов дорожной карты, а глава Минспорта Павел Колобков направил Парсонсу письмо по докладу Макларена.

По причине дисквалификации ПКР за допинговые нарушения в 2016 году российские паралимпийцы по летним видам спорта были вынуждены пропустить Игры в Рио-де-Жанейро. В сентябре 2017 года исполком МПК продлил санкции в отношении паралимпийского движения России, однако допустил под своим флагом к участию в квалификационных стартах спортсменов, которые получили шанс отобраться на предстоящие Игры. Выступая в нейтральном статусе, в настоящее время в расширенный список кандидатов для участия в Паралимпиаде входят 63 человека (49 спортсменов, 14 ведущих) + 8 спортсменов по керлингу (всего 71).

Справка

ПКР был отстранен в августе 2016 года, в результате чего российская сборная пропустила летние Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В сентябре прошлого года МПК вновь отказал организации в восстановлении членства, и это решение поставило под вопрос участие сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Южной Корее. При этом МПК разрешил российским спортсменам выступать под паралимпийским флагом в квалификации к Паралимпиаде-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

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