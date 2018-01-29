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Хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛ

Спорт
29 января, 1:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В полуфинале хоккеисты Атлантического дивизиона победили команду Столичного дивизиона во главе с Овечкиным со счетом 7:4

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Форвард "Тампы" Никита Кучеров в Матче звезд НХЛ

Форвард "Тампы" Никита Кучеров в Матче звезд НХЛ

© AP Photo/Jason Behnken

ТАСС, 29 января. Команда Атлантического дивизиона вышла в финал Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящего на "Амали-Арене" в Тампе. В полуфинале она победила команду Столичного дивизиона со счетом 7:4.

В составе Столичного дивизиона шайбы забросили Сидни Кросби, Клод Жиру, Александр Овечкин (капитан), Крис Летанг. За команду Атлантического дивизиона отличились Остон Мэттьюс, Никита Кучеров (3), Брэйден Пойнт, Джек Айкел, Брэд Маршанд.

Ворота сборной Атлантического дивизиона защищал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 10 из 13 бросков по своим воротам.

Кучеров и Василевский играют за клуб "Тампа", принимающий нынешний Матч звезд. Форвард с 63 очками (27+36) возглавляет таблицу лучших бомбардиров НХЛ, а Василевский опережает всех голкиперов по числу побед в лиге - 29. 

Вторым финалистом стала команда Тихоокеанского дивизиона, ранее со счетом 5:2 обыгравшая сборную Центрального дивизиона.

Финал Матча звезд НХЛ пройдет позднее в понедельник.

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