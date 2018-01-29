Хет-трик Кучерова помог команде Атлантического дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛ

ТАСС, 29 января. Команда Атлантического дивизиона вышла в финал Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проходящего на "Амали-Арене" в Тампе. В полуфинале она победила команду Столичного дивизиона со счетом 7:4.

В составе Столичного дивизиона шайбы забросили Сидни Кросби, Клод Жиру, Александр Овечкин (капитан), Крис Летанг. За команду Атлантического дивизиона отличились Остон Мэттьюс, Никита Кучеров (3), Брэйден Пойнт, Джек Айкел, Брэд Маршанд.

Simply nasty stuff from @86Kucherov for the hat trick. #NHLAllStar pic.twitter.com/GEQERZbvsO — NHL (@NHL) 28 января 2018 г.

Ворота сборной Атлантического дивизиона защищал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 10 из 13 бросков по своим воротам.

Кучеров и Василевский играют за клуб "Тампа", принимающий нынешний Матч звезд. Форвард с 63 очками (27+36) возглавляет таблицу лучших бомбардиров НХЛ, а Василевский опережает всех голкиперов по числу побед в лиге - 29.

Вторым финалистом стала команда Тихоокеанского дивизиона, ранее со счетом 5:2 обыгравшая сборную Центрального дивизиона.

Финал Матча звезд НХЛ пройдет позднее в понедельник.