"Лыжня России" в Курганской области перенесена на март из-за отсутствия снега

ТАСС, 29 января. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" в Курганской области перенесена с февраля на март 2018 года из-за недостаточного уровня снежного покрова. Об этом в понедельник сообщили в региональном Управлении по физической культуре, спорту и туризму.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - недостаточный уровень снежного покрова - проведение XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки переносится с 10 февраля на март 2018 года. Программа мероприятия особых изменений не претерпит", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ожидается, что в марте в регионе установится снежный покров. "В настоящее время ни одна база не может обеспечить необходимые условия для соревнований", - подчеркнула собеседница агентства.

В 2017 году лыжная гонка в Кургане также была перенесена с 11 февраля на 18 марта. Причиной переноса стала морозная погода.

"Лыжня России" - всероссийский спортивный праздник, который проводится ежегодно с 1982 года и собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.