Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лыжня России" в Курганской области перенесена на март из-за отсутствия снега

Спорт
29 января, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В настоящее время ни одна база не может обеспечить необходимые условия для соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 января. Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" в Курганской области перенесена с февраля на март 2018 года из-за недостаточного уровня снежного покрова. Об этом в понедельник сообщили в региональном Управлении по физической культуре, спорту и туризму.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - недостаточный уровень снежного покрова - проведение XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки переносится с 10 февраля на март 2018 года. Программа мероприятия особых изменений не претерпит", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, ожидается, что в марте в регионе установится снежный покров. "В настоящее время ни одна база не может обеспечить необходимые условия для соревнований", - подчеркнула собеседница агентства.

В 2017 году лыжная гонка в Кургане также была перенесена с 11 февраля на 18 марта. Причиной переноса стала морозная погода.

"Лыжня России" - всероссийский спортивный праздник, который проводится ежегодно с 1982 года и собирает как профессиональных лыжников, так и любителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама