Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порядка 40 детей из Южной Осетии поедут на поединок Гассиева и Дортикоса в Сочи

Спорт
29 января, 16:42 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 29, января. /ТАСС

Поездка организована при финансовой поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦХИНВАЛ, 29 января. /ТАСС/. Порядка 40 детей из Южной Осетии отправятся на полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым и обладателем регулярного пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи. Поездка организована при финансовой поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Дина Гассиева.

"Мурата Гассиева очень любят в Южной Осетии, он очень популярен здесь. И для детей, особенно тех, кто занимается спортом, это шанс ощутить свою причастность к такому событию, увидеть своими глазами исторический боксерский поединок своего соотечественника", - процитировала слова Бибилова его пресс-секретарь.

"В Сочи поедут порядка 40 детей - учащиеся средних и старших классов школ республики, Цхинвальской школы- интерната и Лениногорского детского дома. В их числе также юные спортсмены из боксерских секций - участники международных турниров", - пояснила Гассиева. Организаторами поездки также являются администрация президента Южной Осетии, партия "Единая Осетия" и молодежная организация "Единая Алания".

Гассиев - осетин, воспитанник заслуженного тренера России и Южной Осетии Виталия Сланова. Его именем в Цхинвале назван боксерский зал. Гассиев награжден Орденом почета Южной Осетии и медалью "Во Славу Осетии" Северной Осетии.

В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама