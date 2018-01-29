Порядка 40 детей из Южной Осетии поедут на поединок Гассиева и Дортикоса в Сочи

ЦХИНВАЛ, 29 января. /ТАСС/. Порядка 40 детей из Южной Осетии отправятся на полуфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым и обладателем регулярного пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом, который пройдет 3 февраля в Сочи. Поездка организована при финансовой поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, сообщила ТАСС пресс-секретарь президента Дина Гассиева.

"Мурата Гассиева очень любят в Южной Осетии, он очень популярен здесь. И для детей, особенно тех, кто занимается спортом, это шанс ощутить свою причастность к такому событию, увидеть своими глазами исторический боксерский поединок своего соотечественника", - процитировала слова Бибилова его пресс-секретарь.

"В Сочи поедут порядка 40 детей - учащиеся средних и старших классов школ республики, Цхинвальской школы- интерната и Лениногорского детского дома. В их числе также юные спортсмены из боксерских секций - участники международных турниров", - пояснила Гассиева. Организаторами поездки также являются администрация президента Южной Осетии, партия "Единая Осетия" и молодежная организация "Единая Алания".

Гассиев - осетин, воспитанник заслуженного тренера России и Южной Осетии Виталия Сланова. Его именем в Цхинвале назван боксерский зал. Гассиев награжден Орденом почета Южной Осетии и медалью "Во Славу Осетии" Северной Осетии.

В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера не имеют поражений.