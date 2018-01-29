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"Челси" сыграет с "Халлом" в матче 1/8 финала Кубка Англии

Спорт
29 января, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В первой половине сезона "Халл" тренировал россиянин Леонид Слуцкий, который покинул команду 3 декабря

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ТАСС, 29 января. "Челси" встретится с "Халлом" в матче 1/8 финала Кубка Англии. Об этом стало известно по итогам жеребьевки турнира.

В первой половине сезона "Халл" тренировал россиянин Леонид Слуцкий, который покинул команду 3 декабря.

В других матчах 1/8 финала Кубка Англии сыграют: "Уиган" - "Манчестер Сити", "Лестер" - "Шеффилд Юнайтед", "Вест Бромвич" - "Саутгемптон", "Брайтон" - "Ковентри".

На данный момент определились не все участники 1/8 финала, матчи 1/16 финала, завершившиеся вничью, будут переиграны. "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем встречи "Хаддерсфилд" - "Бирмингем", "Шеффилд Уэнсдей" встретится с "Ноттс Каунти" или "Суонси", победитель матча между "Милуоллом" и "Рочдэйлом" сыграет с сильнейшим в противостоянии "Ньюпорт Каунти" - "Тоттенхэм".

Действующим обладателем Кубка Англии является "Арсенал".

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