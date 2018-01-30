Хоккеист Яромир Ягр продолжит карьеру в чешском "Кладно"

ТАСС, 30 января. Чешский нападающий Яромир Ягр покинул клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" и перешел в чешский "Кладно", в составе которого начинал карьеру.

"Я бы хотел поблагодарить [генерального менеджера] Брэда Треливинга и "Калгари" за бесценную возможность быть частью команды и продолжать мою карьеру в НХЛ. Хоть я крайне расстроен, что по разным причинам все сложилось не так, как я рассчитывал, я очень благодарен "Флэймз", фанатам клуба и городу за гостеприимство. Я рассчитываю продолжить сезон в "Кладно", - сказал Ягр, чьи слова приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ягр заключил годичный контракт с "Калгари" 5 октября 2017 года. 45-летний ветеран из-за травмы нижней части тела пропустил 27 матчей текущего сезона. Всего в 22 играх он записал на свой счет 1 шайбу и 6 передач.

Чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории НХЛ и третье - по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси" и "Флориду".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он входит в число 27 игроков, которым удалось завоевать Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира. В составе омского "Авангарда" Ягр, начавший свою карьеру в "Кладно" в 1988 году, стал обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка континента.