Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двенадцать хоккеисток КНДР могут войти в состав объединенной команды на ОИ-2018

Спорт
30 января, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Всего в расширенный состав команды вошли 35 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 января. Объявлен расширенный состав объединенной женской хоккейной команды КНДР и Южной Кореи на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Состав опубликован на официальном сайте хоккейного турнира Олимпиады.

В него вошли 35 человек, в том числе 12 представительниц КНДР. Шесть южнокорейских хоккеисток имеют двойное гражданство. Например, в составе объединенной команды выступит Е Ын Парк, которая родилась в Южной Корее, но была удочерена американской семьей. В США она больше известна под именем Марисса Брандт, на Играх в Пхёнчхане за сборную США выступит ее американская сестра Ханна Брандт.

В соответствие с соглашением между Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея из этого списка будут отобраны 22 хоккеистки, при этом в каждом матче будут принимать участие минимум по три представительницы КНДР. Объединенная корейская команда выступит в группе B со сборными Швеции, Швейцарии и Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
На Украине провели испытание новой крылатой ракеты
3
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
4
Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США
5
Южнокорейскую гимнастку заставили извиниться за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Путин: обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах "придурка Родченкова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама