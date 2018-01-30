Двенадцать хоккеисток КНДР могут войти в состав объединенной команды на ОИ-2018

ТАСС, 30 января. Объявлен расширенный состав объединенной женской хоккейной команды КНДР и Южной Кореи на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Состав опубликован на официальном сайте хоккейного турнира Олимпиады.

В него вошли 35 человек, в том числе 12 представительниц КНДР. Шесть южнокорейских хоккеисток имеют двойное гражданство. Например, в составе объединенной команды выступит Е Ын Парк, которая родилась в Южной Корее, но была удочерена американской семьей. В США она больше известна под именем Марисса Брандт, на Играх в Пхёнчхане за сборную США выступит ее американская сестра Ханна Брандт.

В соответствие с соглашением между Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея из этого списка будут отобраны 22 хоккеистки, при этом в каждом матче будут принимать участие минимум по три представительницы КНДР. Объединенная корейская команда выступит в группе B со сборными Швеции, Швейцарии и Японии.