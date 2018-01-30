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МОК разрешил Бьорндалену войти в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону на ОИ-2018

Спорт
30 января, 16:13 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, января. /ТАСС

Функционал Бьорндалена в тренерском штабе будет определен позднее

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Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

© AP Photo/Kerstin Joensson

МИНСК, 30 января. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален получил от Международного олимпийского комитета (МОК) разрешение войти в состав тренерского штаба сборной Белоруссии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Белорусской федерации биатлона (БФБ) Виктория Тарасевич.

"Мы получили от Международного олимпийского комитета официальное разрешение на включение Бьорндалена в состав белорусской делегации", - отметила представитель федерации.

По словам Тарасевич, "функционал Бьорндалена в тренерском штабе будет определен позднее". Ранее в БФБ заявили, что инициатива и решение о включении 44-летнего Бьорндалена в тренерский штаб сборной Белоруссии по биатлону исходила исключительно от Белорусской федерации биатлона.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не смог отобраться в состав сборной Норвегии на Игры-2018. Биатлонист ранее выразил намерение посетить Пхёнчхан для того, чтобы поддержать свою супругу, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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