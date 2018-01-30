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Российский футболист Караваев подписал контракт с голландским "Витессом"

Спорт
30 января, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

На защитника также претендовало московское "Динамо"

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ТАСС, 30 января. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из чешской "Спарты" в голландский "Витесс". Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.

Срок соглашения с 22-летним футболистом не сообщается. Ранее стало известно, что Караваев не поехал на сборы в Испанию со "Спартой". ТАСС сообщал, что на Караваева также претендовало московское "Динамо".

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, однако не смог закрепиться в основном составе армейцев, приняв участие в двух играх команды в сезоне-2013/14. После годичных аренд в чешские "Дуклу" и "Яблонец" защитник летом 2016 года подписал контракт со "Спартой". В прошлом сезоне россиянин принял участие в 37 встречах пражан, в том числе в девяти в Лиге Европы, и был включен в символическую сборную сезона чемпионата Чехии. В текущем сезоне, перед которым пражан возглавил новый тренер - итальянец Андреа Страмаччони, Караваев потерял место в основном составе - 7 матчей во всех соревнованиях.

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