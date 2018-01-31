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Футболист "Зенита" Новосельцев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал"

Спорт
31 января, 16:17 дата обновления: 31 января, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

"Арсенал" арендовал 26-летнего защитника до конца сезона

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Иван Новосельцев

Иван Новосельцев

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 31 января. Футболист петербургского "Зенита" Иван Новосельцев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

"Арсенал" арендовал 26-летнего защитника до конца сезона. Ранее стало известно, что "Арсенал" арендовал другого футболиста "Зенита" нападающего Артема Дзюбу.

Новосельцев перешел в "Зенит" из "Ростова" в 2016 году. В "Ростове" защитник был игроком стартового состава, однако после перехода в "Зенит" он перестал получать игровую практику и сыграл лишь в восьми матчах за санкт-петербургский клуб в прошлом сезоне (пять - в чемпионате России, три - в Лиге Европы).

В нынешнем сезоне провел за "Зенит" один матч в Кубке России.

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