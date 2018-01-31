AIBA урегулировала вопрос по кредиту в $10 млн

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) достигла договоренности по возмещению долга в размере 10 млн долларов, организации не грозит банкротство. Об этом говорится в заявлении AIBA, предоставленном в распоряжение ТАСС.

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Данный кредит стал одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности президента организации является Гафур Рахимов из Узбекистана.

"Урегулирование, достигнутое AIBA, представляет собой значительный шаг на пути восстановления финансовой стабильности и правильного управления в AIBA, потому что если бы этот вопрос остался открытым, мы могли бы столкнуться с банкротством", - говорится в совместном заявлении временно исполняющего обязанности президента AIBA Гафура Рахимова и вице-президента организации Франко Фальчинелли.

Согласно заявлению, соглашение предусматривает возмещение части средств начиная с 2021 года, в то время как другая часть суммы будет конвертирована в спонсорство.