ЦСКА сыграет с "Реалом" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА сыграет в четверг с испанским "Реалом" из Мадрида в матче 21-го тура Евролиги. Армейцы в ранге лидера выйдут против самого титулованного клуба Европы, который также вновь должен выступить в плей-офф.

В регулярном чемпионате Евролиги сыграны две трети дистанции, на которой ЦСКА одержал 16 побед, а "Реал" - 13 (занимает третью строчку). "Королевский клуб" при этом проиграл предыдущий гостевой матч - другому испанскому клубу "Уникаха" из Малаги со счетом 75:80. Впрочем, эта неудача, как и остальные шесть поражений, не слишком повлияли на турнирное положение "Реала", который занимает место в первой четверке и наверняка получит преимущество своей площадки в плей-офф.

"Реал" завоевал Кубок европейских чемпионов рекордные девять раз, хотя в современной истории Евролиги мадридская команда выиграла титул лишь дважды - в 1995 и 2015 годах. При этом год назад "Реал" занял четвертое место, а в 2016 году не попал в "Финал четырех", уступив дорогу турецкому "Фенербахче". Год назад 33-кратный чемпион Испании "Реал" потерял и домашний титул, в финале национального первенства уступив "Валенсии".

500-й матч Пабло Ласо

Несмотря на неудачный прошлый сезон, пост главного тренера "Реала" сохранил Пабло Ласо, который работает с командой с 2011 года. В Москве 50-летний Ласо проведет свой 500-й матч во главе "Реала", с которым он выиграл Евролигу, три чемпионата Испании, пять кубков страны и Межконтинентальный кубок.

В нынешнем сезоне "Реал" вновь претендует на все трофеи, уверенно лидируя в чемпионате Испании, где столичная команда одержала 17 побед в 18 турах. В команде немало травмированных игроков - не могут играть центровые Огнен Кузмич и Густаво Айон, опытнейший защитник Серхио Льюль, а также Джеффери Тэйлор и Трой Томпкинс. Новыми лидерами "Реала" стали 18-летний словенец Лука Дончич и центровой из Кабо-Верде Эди Тавареш, при этом и Дончич прилетел в Москву с небольшой травмой, полученной на тренировке. Восстановился после травмы Энтони Рэндолф, которого Ласо в матче с ЦСКА намерен использовать аккуратно.

В первом круге "Реал" и ЦСКА сыграли в Мадриде в середине октября, хозяева одержали неожиданно легкую победу - 82:69. Встреча в столице Испании стала едва ли не худшей для ЦСКА в нынешнем сезоне.

Предстоящий матч пройдет на московской арене "Мегаспорт", начало - 20:00 мск. Перед началом встречи, а также в большом перерыве перед зрителями выступит певец Сергей Мазаев.

В пятницу свой матч 21-го тура проведут "Химки", которые примут "Уникаху".